ليبيا... اشتعال خزانات النفط يهدد بكارثة بيئية كبيرة

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، أن حجم الدمار في خزانات شركة رأس لانوف وشركة الهروج النفطيتان كبير جداً، مشيراً إلى أن هناك احتمال أن تنتهي تلك الخزنات بالكامل.

البيضاء — سبوتنيك. وقال صنع الله في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخبر على قناة الفضائية الليبية من العاصمة طرابلس، أن "حجم الدمار كبير جدا وهناك احتمال أن تنتهي خزانات شركة رأس لانوف وشركة الهروج بالكامل"، مشيراً إلى أن "الهجوم الذي يقوده إبراهيم الجضران وعصاباته تسبب في حريق بالخزان رقم 12 وانهيار الخزان بالكامل".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI إصابة صهريج تخزين نفط بميناء رأس لانوف الليبي مع تجدد القتال

كما أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أيضا "إصابة الخزان رقم 2 واشتعال النيران به، واحتمال كبير أن تتسبب الرياح في احتراق خزانات أخرى"، مضيفاً بأن "هناك كارثة بيئية كبيرة جدا وهناك سحب سوداء تغطي المنطقة نتيجة احتراق الخام، لذلك طالبنا إبراهيم الجضران والعصابات المتحالفة معه بالانسحاب فورا من مواقع العمليات النفطية دون قيد أو شرط".

وتابع "كانت العمليات تسير بشكل طبيعي إلى أن جاء هذا المجرم وعصاباته وقفل الموانئ مرة أخرى وتسبب في توقف الإنتاج وهروب الناقلات لعرض البحر".

موضحاً أن "إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة على الموانئ التي وقعت تحت سيطرة العصابات المارقة هو لحماية المؤسسة قانونيا وإعفائها من اي التزامات مع شركائها".

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى أن الحرائق في خزاني نفط في ميناء رأس لانوف أسفرا عن انخفاض سعة التخزين هناك من 950 ألف برميل إلى 550 ألف برميل.

كما حذرت المؤسسة من أن الحرائق في الخزانين رقم 12 و2 قد تمتد إلى خزانات أخرى الأمر الذي سيعطل أي صادرات من الميناء.