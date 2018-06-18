صحيفة تكشف "مفاجأة" محمد بن سلمان لزعيم جماعة "أنصار الله"

كشفت صحيفة "عدن الغد" اليمنية عن "مفاجأة عسكرية" تجهزها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لزعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، مؤكدة أنها ستكون بقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ونقلت الصحيفة المحلية، عن مصادر وصفتها بالخاصة، قولها إن "عملية عسكرية مرتقبة ستتوغل صوب معقل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وتحرير محافظة صعدة بإشراف مباشر من قبل الرئيس اليمني هادي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وكشفت المصادر عن "تحقيق قوات عسكرية يقودها قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي، انتصارات كبيرة على مليشيات الحوثي"، موضحة أنه "يتم تجهيز قوات تابعة لألوية العروبة بشكل كامل من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية وبتوجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وذلك استعداداً لخوض معركة تحرير محافظة صعدة".

كما بينت المصادر أن المعركة "ستكون أيضا بالتعاون مع بعض مشايخ محافظة صعدة"، مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش السعودي زار السبت الماضي ألوية العروبة ونقل لمنتسبيها تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما منحها الميدالية الذهبية لما حققته في الميدان".