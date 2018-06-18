الجيش السوري يطور المنظومة الصاروخية "كفادرات"

ثبتت الكاميرات الحرارية على أنظمة الدفاع الجوي "1إس91" (كفادرات) التي أرسلت إلى سوريا في زمن الاتحاد السوفيتي.

ونشرت صورة الأنظمة المطورة والمزودة بهذه الكاميرات على الإنترنت.

ويساعد هذا الجهاز على اكتشاف أهداف العدو. و1إس91 مزودة أيضا بمنظومة "صديق غريب" من أجل تحديد جنسية الهدف.

صورة للكاميرا الحرارية ايضاً على احد رادار التوجيه 1S91 لصواريخ kvadrat sa-6 سورية.. #syria @oryxspioenkopJP pic.twitter.com/7NUL6mZ8PG — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) June 17, 2018

والكاميرا الحرارية ترى الأهداف المختلفة بشكل فعال في الليل والنهار. وهذه التقنية تزيد من إمكانيات الأسلحة حتى وإن كانت قديمة. ولكن التكلفة العالية لم تسمح بتزويد كل الأنظمة من طراز "كفادرات" بهذه التقنية.

وذكر في وقت سابق أنه تم تزويد منظومات "إس-75" بهذه التقنية. وكذلك منظومات "إس-125" و9ك33 "أوسا".