قائد منبج العسكري ينفي وجود قوات تركية داخل المدنية

نفى قائد منبج العسكري، اليوم الاثنين 18 يونيو/حزيران، وجود أي قوات تركية داخل المدينة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال القائد العام لمجلس منبج العسكري، محمد أبو عادل، إنه يتم تنفيذ دوريات تركية على طول الخطوط خارج أراضي منبج، ولكن ليس هناك أي تواجد تركي داخل المدينة.

© REUTERS / Murad Sezer قوات تركية تدخل مشارف منبج السورية في إطار اتفاق مع أمريكا

وأكد أبو عادل في تصريحات لوكالة " سبوتنيك " أن القوات التركية بدأت تسيير دوريات عسكرية على طول الخطوط خارج مدينة منبج السورية وليس بداخلها، مشددا على أنه لا تواجد تركي داخل منبج أو على أراضيها.

وتابع: "اليوم بدأت الدوريات من طرف تركيا على طول الخطوط في منطقة درع الفرات وليس داخل منبج"، مشددا "أراضي منبج عليها قوات التحالف الدولي ومجلس منبج العسكري فقط لا غير، وليس هناك أي تواجد تركي في أراضي منبج".

وأضاف أبو عادل:

"لا يوجد اتفاق بيننا وبين درع الفرات، ولكن كان هناك اجتماع بيننا وبين قيادات التحالف الدولي منذ أسبوع، ناقشنا هذا الموضوع، وتم الاتفاق عليه، وأمس كان آخر اجتماع بين التحالف الدولي والأتراك".

وأشار إلى أن "تركيا ستقوم بدوريات على طول الخطوط، بينما تقوم قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا بدورياتها كالمعتاد".