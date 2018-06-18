الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا عاجلا

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا جديدا اليوم الاثنين 18 يونيو/حزيران، يتمثل في إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي: "نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية (…) أمرنا بما هو آت: أولاً: يُعفى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه"

وأضاف: "ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

خبر يبري العله اعفاء هذا الخبيث#أمر_ملكي: إعفاء معالي الاستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.#واس pic.twitter.com/Kcq0f9bNwp — جنوبي 07 (@Ali1982a80) June 18, 2018

ولم يوضح الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أسباب الإقالة.

وتشهد السعودية انفتاحًا ثقافيًا وفنيًا للمرة الأولى في تاريخها منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، ولاية العهد.