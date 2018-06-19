ملك الأردن: مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي

القاهرة — سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، عن الملك عبد الله الثاني قوله، خلال اللقاء إن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة"، مؤكدا "الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais كوشنر وغرينبلات يبحثان مع ملك الأردن أوضاع المنطقة والموقف الإنساني في غزة

وأكد عبد الله الثاني على "ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد العاهل الأردني على "ضرورة كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"، لافتا إلى إلى "أهمية دور الولايات المتحدة بهذا الخصوص".