انهيار صهريج لتخزين النفط في ميناء رأس لانوف الليبي

أعلن مهندس محلي وأحد عمال الإطفاء في ليبيا، اليوم الثلاثاء، 19 يونيو/ حزيران، انهيار صهريج نفط بعد استمرار اشتعاله على مدى يومين.

كان مسؤول بالإطفاء قال إن صهريجا لتخزين النفط الخام في ميناء رأس لانوف بمنطقة الهلال النفطي الليبي قد أصيب بأضرار مع تجدد القتال يوم الأحد الماضي.

© REUTERS / Ahmed Jadallah ليبيا... مقتل عضو جماعة تابعة للقاعدة في غارة أمريكية

وأوضح المسؤول أن صهريج التخزين رقم 2 في رأس لانوف كان يحوي 200 ألف برميل من الخام عندما أصيب، وفقا لرويترز.

وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي تشن غارات جوية على مواقع وتجمعات للإرهابيين في منطقة رأس لانوف إلى مشارف مدينة سرت.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "غرفة عمليات القوات الجوية الوسطى: تشن مقاتلات القوات الجوية غارات على مواقع وتجمعات العدو الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية من رأس لانوف حتى مشارف مدينة سرت".

وأضاف البيان أن "الغرفة تنوه لكافة المواطنين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة".