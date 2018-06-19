قائد بـ"قوات العمالقة" يعلن السيطرة على مطار الحديدة

أعلن قائد اللواء الأول بقوات العمالقة، العميد رائد الحبهي أن قواته نجحت في السيطرة التامة على مطار الحديدة، وبدأت في تطيره من الألغام.

وقال القائد في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز" أن قواته "تنتظر ساعة الصفر لدخول مدينة الحديدة في الأيام القليلة القادمة، بعد نجاحها في تحرير المطار الاستراتيجي".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته "أنصار الله"

وأشار إلى أن العملية العسكرية تجري على مراحل، متابعا "سنتقدم إلى الحديدة ثم إلى صنعاء وكل مناطق اليمن لتطهيرها من الميليشيات الإرهابية الإيرانية".

وأوضح "نحن نمشي على خطط استراتيجية مرحلة مرحلة، نحن الآن سيطرنا على المطار وغدا سندخل المدينة وبعدها سنتقدم حتى تحرير كامل اليمن".

وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، قال إن عملية تحرير مدينة الحديدة، غربي اليمن، ستكون خاطفة وسريعة.

وأضاف أن العملية تتم سريعا "في ظل وجود قوات مدربة على القتال في المدن ووسط المباني والتي ستجنب المدنيين كافة الإشكالات التي أرداتها المليشيات الحوثية".

وأشار مجلي في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك إلى أن عملية تحرير الحديدة "الهدف الاستراتيجي لها هو تحرير الميناء".

وتابع أن هذه "العملية ستكون خاطفة وسريعة، مع وجود قوات مدربة على القتال في المباني والمدن وتجنيب المدنيين الإشكالات التي أرادتها المليشيات الانقلابية الحوثية".

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".