بعد تصريحات "الحوثيين" باستهدافها... أرامكو السعودية ترد

وقال المسؤول "إن منشآت الشركة آمنة وتعمل بشكل طبيعي"، بحسب تصريحاته لوكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة أن مصدر عسكري أوضح أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع بدر 1 شركة أرامكو.

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضر موت.