الحكومة اليمنية تعتزم إعادة تشغيل مطار الحديدة بالتعاون مع التحالف العربي

القاهرة — سبوتنيك. وقال بن دغر عبر "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء، "وفقا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، ستعمل الحكومة على إعادة الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة".
وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".
ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 مارس/ آذار عام 2015، بعمليات جوية وبرية دعما لهادي ضد مسلحي "الحوثيين"، والذين أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" على محافظات وسط البلاد كحضر موت.
أبارك الإنتصارات العسكرية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومةالشعبية وأبناء محافظة الحديدة و إلى جانبهم المحافظ الحسن طاهر.المليشياالإنقلابية رفضت كل فرص السلام والقبول بتنفيذ القرارات الدولية وأصرت على مواصلة حربها الهمجية ضد أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته وبنيته التحتية— د/ أحمد عبيد بن دغر (@ahmedbindaghar) ١٩ يونيو ٢٠١٨
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