أول تعليق من السعودية حول سيطرة قوات التحالف على مطار الحديدة

وأكد سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محمد آل جابر، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" أن "قوات تحالف دعم الشرعية تسيطر على مطار الحديدة، بعد عملية عسكرية محترفة"، قائلاً: "مطار الحديدة في يد القوات الشرعية المدعومة من التحالف بعد عملية عسكرية محترفة خططت ونفذت بعناية للحفاظ على سلامة المدنيين والبنى التحتية".

مطار #الحديدة في يد القوات الشرعية المدعومة من التحالف بعد عملية عسكرية محترفة خططت ونفذت بعناية للحفاظ على سلامة المدنيين والبنى التحتية. pic.twitter.com/MuocaG3Q6K — محمد ال جابر (@mohdsalj) June 19, 2018

جاء ذلك بعدما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، مقطع فيديو للعميد الركن عبدالسلام الشحي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، أكد فيها "السيطرة على مطار الحديدة والمناطق المحيطة به بأقل جهد وسط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين".

#فيديو_وام | العميد الركن عبد السلام الشحي

قائد #قوات_التحالف_العربي في الساحل الغربي لليمن: السيطرة على #مطار_الحديدة و المناطق المحيطة به بأقل جهد و سط خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.#تحرير_الحديدة pic.twitter.com/vvViwTYVTL — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٩ يونيو ٢٠١٨

وكانت قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مدعومة من "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية قد أطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".