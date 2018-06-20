الأمم المتحدة تحذر من خطر معركة الحديدة

وأشار البيان إلى "احتمال عدم إمكانية الوصول إلى بعض المستودعات خارج مدينة الحديدة، وهناك خطراً من أن بعض المخازن خارج مدينة الحديدة يمكن أن يتعذر الوصول إليها وبالتالي تقوم الوكالات بنقل المخزون يجري بذل جهود متضافرة لإشراك جميع الأطراف لضمان سلامة الشركاء في المجال الإنساني على الأرض، ولكن أيضاً لتذكير أطراف النزاع بمسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "تم الإبلاغ عن اشتباكات عنيفة في مناطق الدريهمي الجنوبية والتحيتا وبيت الفقية وحيس. وقد فر ما يقدر بنحو 5200 أسرة من القتال منذ 1 حزيران/يونيو، في مناطق أكثر أمناً داخل مناطقهم المحلية أو إلى المناطق والمحافظات المجاورة بما في ذلك إلى وصاب السافل في محافظة ذمار حيث أفادت التقارير بأن 15 عائلة نازحة قد فرت. النزوح لايزال في المناطق الجنوبية. التقييم والتحقق من النازحين مستمر. يتم تقديم مساعدة الاستجابة السريعة للنازحين".
وأكد أنه "لاتزال منافذ الحديدة والصليف مفتوحة، حيث تقوم السفن بتفريغ الشحنات. اعتبارا من 18 يونيو، كانت ثلاث سفن تجارية في المرسى وأربع في منطقة الإرساء. أما الاستجابات الأخرى التي تقودها المجموعات فهي إما مستمرة أو يجري توسيع نطاقها".
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