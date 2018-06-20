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    الحوثيون

    أنصار الله: معركة الحديدة أوسع من المطار والنصر حليف الشعب اليمني

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أكد قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أن معركة الحديدة أوسع من السيطرة على مطار المدينة، نافيا سيطرة التحالف الكاملة عليه، وذلك بعد يوم واحد من إعلان قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية السيطرة عليه.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء في تغريدة على "تويتر"، "المطار تحت السيطرة، وليس المطار هو المعركة فقط، المعركة معركة الساحل، والنصر حليف الشعب اليمني، ولا عزاء للمحتلين والخونة".

    أنور قرقاش
    © REUTERS / Abdel Hadi Ramahi
    قرقاش: تحرير الحديدة بداية نهاية الحرب في اليمن
    وأضاف الحوثي، "سقط الكثير الكثير من قياداتهم أفرادهم في المعارك التي تدور والتي بحثوا هم عنها".

    وجاء دخول الجيش اليمني، الموالي للتحالف، المطار بعد معارك عنيفة دارت عند المدخل الجنوبي بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، في سابع أيام أكبر عملية عسكرية للقوات الموالية للحكومة ضد  "أنصار الله" منذ نحو ثلاث سنوات.

    وأعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، عزم حكومته إعادة تشغيل مطار الحديدة الدولي بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

    وأطلقت القوات الموالية للرئيس الهادي عملية "النصر الذهبي" الأربعاء الماضي، بمساندة من قوات "التحالف بقيادة السعودية، لاستعادة السيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجي، وذلك في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد "الحوثيين" المسيطرين على العاصمة وأجزاء من شمال البلاد، منذ نحو ثلاث سنوات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصراع في اليمن, أنصار الله, اليمن
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