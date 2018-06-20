رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي مدير القيادة والسيطرة الأمريكي

بحث رئيس هيئة الأركان الأردني، مع مدير القيادة والسيطرة والاتصالات في القيادة المركزية الأمريكية، اللواء ميتشل كيلجو، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية فقد "استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، مدير القيادة والسيطرة والاتصالات في القيادة المركزية الأمريكية، اللواء ميتشل كيلجو والوفد المرافق له".

© AP Photo / Saudi Press Agency أول قرار من الأردن تجاه إيران بعد اجتماع مكة

وبحث الجانبان "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين".

كما حضر اللقاء الملحق الدفاعي الأمريكي في عمان.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الجيش الأردني مسلح بسلاح أمريكي، وبريطاني.

وفي نهاية شهر مارس/ آذار من العام الحالي، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والسفارة الأمريكية في عمان، بأنه قد تم إقرار الموازنة الأمريكية للعام الحالي 2018 بشكل نهائي، حيث توصل مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين إلى اتفاق حول الموازنة، وصادق عليها الرئيس الأمريكي. وقد تضمنت الموازنة تخصيص مبلغ 1,525 مليار دولار أمريكي كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وكان نصيب المساعدات العسكرية الأميركية للأردن لهذا العام وحسب الموازنة الأمريكية 425 مليون دولار أمريكي كحد أدنى.