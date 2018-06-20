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    معرض قوات العمليات الخاصة سوفكس 2018 في القاعدة الجوية ماركا في الأردن - المروحية الروسية مي-26 تي 2

    رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي مدير القيادة والسيطرة الأمريكي

    © Sputnik . Aleksander Melnikov
    العالم العربي
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    بحث رئيس هيئة الأركان الأردني، مع مدير القيادة والسيطرة والاتصالات في القيادة المركزية الأمريكية، اللواء ميتشل كيلجو، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

    عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية فقد "استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الأربعاء، مدير القيادة والسيطرة والاتصالات في القيادة المركزية الأمريكية، اللواء ميتشل كيلجو والوفد المرافق له".

    القمة الرباعية في مكة في المملكة العربية السعودية لدعم الأردن اقتصاديا، الاثنين 11 يونيو/حزيران 2018
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    أول قرار من الأردن تجاه إيران بعد اجتماع مكة
    وبحث الجانبان "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين".

    كما حضر اللقاء الملحق الدفاعي الأمريكي في عمان.

    تجدر الإشارة إلى أن معظم الجيش الأردني مسلح بسلاح أمريكي، وبريطاني.

    وفي نهاية شهر مارس/ آذار من العام الحالي، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية والسفارة الأمريكية في عمان، بأنه قد تم إقرار الموازنة الأمريكية للعام الحالي 2018 بشكل نهائي، حيث توصل مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين إلى اتفاق حول الموازنة، وصادق عليها الرئيس الأمريكي. وقد تضمنت الموازنة تخصيص مبلغ 1,525 مليار دولار أمريكي كحد أدنى للمملكة تشمل المساعدات الاقتصادية والعسكرية، وكان نصيب المساعدات العسكرية الأميركية للأردن لهذا العام وحسب الموازنة الأمريكية 425 مليون دولار أمريكي كحد أدنى.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأردني, الحكومة الأردنية, الأردن
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