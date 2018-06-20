الخطوط الجوية العراقية تصف قرار "الطيران الأوروبي" بـ"المجحف"

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الشركة، اليوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران، أنها "أبدت استغرابها من قرار تمديد سلطة الطيران الأوروبي حظرها المفروض على الطائرات التابعة لها، واعتبرت أن سلطة الطيران الأوروبي لا زالت تمارس دورا مجحفا بحق الخطوط الجوية العراقية التي نفذت أكثر من 60% من تحذيراتها".

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وبحسب البيان، قال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، ميران فريد، إن "سلطة الطيران الأوروبي اعتذرت منذ شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب عام 2017 لعدم إرسال فرق التفتيش الخاصة بها، التي من المفترض أن تزور الشركات المحظورة من أجل مراجعة الإجراءات متحججة بالوضع الأمني ووجود عصابات داعش الإجرامية".وأوضح فريد أن "آلية تشغيل طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية عن طريق مشغل ثالث جاء لكسر القرار ولا زال العمل بها مستمر منذ أكثر من عامين وبنجاح كبير وأرباح مضاعفة وبالنداء والتسجيل العراقي".وتابع "هناك مفاوضات مستمرة للوصول إلى آلية تفتيش للشركة من قبل فرق التفتيش، التي سترسلها سلطة الطيران الأوربي للبدء بإجراءات رفع الحظر في التقرير القادم الذي سيصدر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي".