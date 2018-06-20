وسط احتدام المعركة... عبد الملك الحوثي يكشف عن "عرض جديد"

وقال الحوثي في خطاب بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "عرضنا على الأمم المتحدة أن تشرف على إيرادات ميناء الحديدة، لوقف مزاعم التحالف بقيادة السعودية أن إيرادات حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين في صنعاء تأتي من الميناء".
وأكد الحوثي أن معظم مناطق الساحل الغربي لليمن لا تزال تحت سيطرة قواته، مشددا على أن المعركة ستكون أشد صعوبة خلال الأيام المقبلة.
وأطلقت القوات الموالية للرئيس هادي عملية "النصر الذهبي" الأربعاء الماضي، بمساندة من قوات التحالف بقيادة السعودية، لاستعادة السيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجي، وذلك في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد "الحوثيين" المسيطرين على العاصمة وأجزاء من شمال البلاد، منذ نحو ثلاث سنوات.
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