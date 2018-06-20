وسط احتدام المعركة... عبد الملك الحوثي يكشف عن "عرض جديد"

شدد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، على أن الجماعة عرضت على الأمم المتحدة الإشراف على إيرادات ميناء الحُديدة الاستراتيجي، غربي اليمن.

وقال الحوثي في خطاب بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة: "عرضنا على الأمم المتحدة أن تشرف على إيرادات ميناء الحديدة، لوقف مزاعم التحالف بقيادة السعودية أن إيرادات حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين في صنعاء تأتي من الميناء".

© AP Photo / Hani Mohammed الرئيس هادي يشيد بدور التحالف العربي في هزيمة المشروع "الحوثي" في اليمن

وأضاف الحوثي: "يزعمون أننا ننهدد الملاحة البحرية وهذا كذب صريح"، متابعا "رحبنا بدور رقابي وفني ولوجستي للأمم المتحدة على ميناء الحديدة، لكن التحالف كاذبون، ومتعللون بالأباطيل".

وأكد الحوثي أن معظم مناطق الساحل الغربي لليمن لا تزال تحت سيطرة قواته، مشددا على أن المعركة ستكون أشد صعوبة خلال الأيام المقبلة.

وأطلقت القوات الموالية للرئيس هادي عملية "النصر الذهبي" الأربعاء الماضي، بمساندة من قوات التحالف بقيادة السعودية، لاستعادة السيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجي، وذلك في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد "الحوثيين" المسيطرين على العاصمة وأجزاء من شمال البلاد، منذ نحو ثلاث سنوات.