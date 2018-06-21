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10:57 21 يونيو/ حزيران 2018
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    الجيش المصري

    بيان رقم "24"... "ضربة قوية" من الجيش المصري للإرهابيين في سيناء

    © AP Photo / STR
    العالم العربي
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    أصدرت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس 21 يونيو/ حزيران، بيانها رقم 24، بشأن عمليات تطهير شبه جزيرة سيناء من التنظيمات الإرهابية، تحت اسم "سيناء 2018"، لتوضيح ما حققه الجيش من انتصارات على الإرهابيين خلال الفترة الماضية.

    وقال البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ونشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، إنه "استمرارا لمسيرة القوات المسلحة في ميادين الكفاح والشرف والتضحية، واصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء، من دنس الإرهاب، وتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

    الجيش المصري
    © Sputnik . Andrey Chapligin
    بالفيديو... القوات المسلحة المصرية تعلن القضاء على 19 مسلحا في سيناء
    وحسب بيان القوات المسلحة المصرية، فقد أسفرت العمليات العسكرية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

    — قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 21 هدفا بقطاع العمليات بشمال سيناء، وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية.

    — القضاء على 12 فردا تكفيريا مسلحا شديد الخطورة خلال عمليات نوعية، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء.

    — القضاء على 20 فردا تكفيريا مسلحا والقبض على 3 آخرين بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والتحفظ على 4 بنادق آلية وطبنجتين 9 مم وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير وكميات من الذخائر ومواد الإعاشة.

    — اكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب، وضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى عثر بداخلها على 40 جوالا يحتوى على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وضبط سيارتين شرق القناة إحداهما محملة على ونش عثر بداخلها على 20 كجم لنبات البانجو المعد للتداول والأخرى عثر بداخلها على 466 لفافة لنبات البانجو المخدر.

    — القبض على 9 عناصر تكفيرية و84 من المطلوبين جنائيا.

    — القبض على 9 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة و84 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

    — قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات.

    — مداهمة وتدمير 272 وكرا ومخبأ عثر بداخلها على كمية من الذخائر ومواد الإعاشة والعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار وأجهزة حواسب ومعدات تصوير وعدد من الملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري بمناطق العمليات.

    — اكتشاف وتدمير 28 مزرعة للنباتات المخدرة وضبط كميات من نبات البانجو الجاف المعد للتداول.

    — تدمير 272 وكرا يستخدمها التكفيريون للاختباء وتخزين مواد الإعاشة.

    وتابع البيان "في إطار جهود قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وعلى الاتجاه الغربي تمكن رجال حرس الحدود من القبض على 1099 متسللا يحملون جنسيات مختلفة، وضبط 5 سيارات دفع رباعي وضبط بندقية آلية وبندقية قناصة (FN) و242500 قرص مخدر وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية".

    وأكد بيان المتحدث العسكري على تواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على عاتقهم التخلص من الإرهاب الأسود، ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة فى سبيل تحقيق أمن الوطن، وسلامة شعبه العظيم.

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