الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات على حدوده الشمالية

صرح مصدر عسكري أردني، اليوم الخميس، أن الجيش الأردني تمكن من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، أمس الأربعاء، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

عمان — سبوتنيك. ونسبت نشرة رسمية صادرة عن القوات المسلحة الأردنية للمصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي، القول، بأن "المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، أمس الأربعاء، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية".

© Sputnik . Maxim Bogodvid الجيش الأردني يحبط محاولتي تهريب مخدرات وتسلل عبر الحدود مع سوريا

وأضاف المصدر بأنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة عدد من الأشخاص يحاولون الاقتراب من الأراضي الأردنية، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على(1.197.000) حبة كبتاغون، ومسدس نوع براوننغ، تم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وتشهد الحدود الأردنية — السورية منذ غياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود الأردنية — السورية، محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم للتصدي لهذه المحاولات بمفردها نظرا لغياب الجيش السوري عن الجانب الآخر للحدود.