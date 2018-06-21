"أنصار الله" تعلن تدمير طاقمين عسكريين للتحالف بعبوات ناسفة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية اليوم الخميس 21 يونيو/حزيران تدمير طاقمين عسكريين للجيش السعودي في صحراء الأجاشر، بعبوات ناسفة ومصرع وإصابة من كان على متنها، وفقا لنبأ عاجل على قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وكانت معارك عنيفة دارت بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف ومسلحي جماعة "أنصار الله"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله": إسقاط طائرة استطلاع للتحالف جنوب غربي صعدة الحدودية

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله نفذوا أمس الأربعاء 20 يونيو/ حزيران، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد المصدر "أن الهجوم انتهى بسيطرة مسلحي أنصار الله على موقعين لقوات هادي عقب معارك سقط على أثرها العديد من القتلى والجرحى".

وأشار إلى أن مسلحي الجماعة دمروا 3 آليات لقوات هادي بكمائن نصبوها في الهجوم على الجبلية، في حين قُتل 4 جنود بعمليات قنص لـ"أنصار الله"، كما "دمروا 3 آليات تابعة لقوات هادي بعبوات ناسفة جنوب الدوار في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وسقط طواقمها بين قتيل وجريح".