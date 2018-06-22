ليبيا تستعد للمشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي 2018

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، اليوم الجمعة، أن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 15 منه عام 2018 خلال دورته الـ60.

البيضاء — سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد رمضان بن غزي لوكالة "سبوتنيك" أن "ليبيا ستشارك في معرض دمشق الدولي في دورته 60 المنعقدة خلال الفترة من 6 سبتمبر/أيلول إلى 15 سبتمبر/أيلول لعام 2018"، مشيراً إلى أن "هذا الحدث يعتبر الأهم سنوياً ليرسم بين ثناياه دمشق ذات الألوان الطيفية".

© Sputnik . Fedaa Shahin شاهد الشركات الروسية في معرض دمشق الدولي

وأضاف بن غزي أن "السلطات السورية قررت منح تسهيلات للتجار الليبيين تتمثل في مجانية عمليات شحن البضائع لعقود التصدير التي ستوقع خلال معرض دمشق دولي"، مضيفاً بأن "هناك لجنة تقوم بتسجيل عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال الليبيين من أجل المشاركة في فعاليات معرض دمشق الدولي".

وكان وفد من العاصمة السورية دمشق وصل إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد، يوم 20 أيار/مايو 2018، للمشاركة في فعاليات المعرض الأول الذي سيقام في بنغازي تحت شعار صنع في سوريا.

وكان في استقبال الوفود رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي الأستاذة فوزية الفرجاني، ورئيس غرفة بنغازي ورئيس اتحاد الغرف التجارة والصناعة في ليبيا وإدارة معرض بنغازي الدولي وإدارة حماية شخصيات الدبلوماسية وعدد من الأجهزة الأمنية.

وكان مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي قد أعلن عن إقامة معرض لأول مرة تحت شعار "صنع في سوريا" بمشاركة أكثر من 300 شركة.