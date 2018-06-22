"أطباء بلا حدود" تخطط لإرسال فريق طبي وإمدادات إلى الحديدة

موسكو — سبوتنيك. وقالت سيغوين لوكالة "سبوتنيك": "أرسلنا من الشمال العديد من الأدوية والمواد للجرحى في مستشفى الثورة، وسنحاول إرسال فريق الأسبوع القادم إلى الحديدة، ولكننا لسنا متأكدين بعد الأسباب الأمنية، ولكننا سنحاول".
وأضافت المنسقة: "نحن لا نزال ننتظر الإذن من السلطات لبدء تحرك الفريق مع الأدوية، نريد أن نرسل فريق أطباء بلا حدود، إلى داخل الحديدة".
وأشارت سيغوين إلى أن المنظمة سترسل شاحنتين أو ثلاث تحمل إمدادات طبية إلى المدينة مع الفريق، مؤكدة على أن المنظمة على اتصال دائم مع طرفي النزاع، وتم إعلام التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن عن خطط إيصال المساعدات الأسبوع المقبل.
وأكدت المنسقة أن الوضع في الحديدة يمكن أن يتدهور بسهولة، مع إمكانية مواجهة السكان للحصار.
والجدير بالذكر أن "التحالف" بدأ عملية عسكرية واسعة حملت الاسم الرمزي "النصر الذهبي"، للسيطرة على مدينة الحديدة، التي تحوي أهم ميناء يمني على البحر الأحمر.
واستمر القصف الجوي والمدفعي المرافق لتقدم قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي"، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية، وأعلن "التحالف" عن تقدمه على جبهة الحديدة، فيما أكد الحوثيون صدهم كل المحاولات لاقتحام المدينة.
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