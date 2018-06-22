"أطباء بلا حدود" تخطط لإرسال فريق طبي وإمدادات إلى الحديدة

صرحت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، كارولين سيغوين، اليوم الجمعة 22 حزيران/يونيو، أن المنظمة سترسل فريقا وإمدادات طبية إلى مستشفى في ميناء الحديدة باليمن، إذا تمكنت من الوصول إلى المدينة.