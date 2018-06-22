تسجيل
18:19 22 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    عاملات فراولة مغربيات

    أزمة التحرش بالمغربيات تصل إلى البرلمانين المغربي والإسباني

    © AFP 2018 / ABDELHAK SENNA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت مصادر حقوقية مغربية أن أزمة عاملات الفراولة وصلت إلى ساحة البرلمان المغربي، وأنه من المنتظر مناقشتها واستجواب المسؤولين عنها خلال الفترة المقبلة.

    التطورات الأخيرة تأتي بعد أن وصلت الأزمة إلى البرلمان الإسباني أيضا، حيث دخل حزب "بوديموس" الراديكالي الإسباني على خط قضية العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة، حيث وجه الحزب مذكرة إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان الإسباني بشأن أوضاع  المهاجرات اللواتي يعملن في مزارع الفراولة". 

    مظاهرات في المغرب
    © REUTERS / STRINGER
    البرلمان المغربي: قرار ترامب الأخير أسقط عن أمريكا صفة "الدولة الكبرى"
    وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، قال الحزب إن العاملات اللواتي يشتغلن في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني "يتعرضن لكل أشكال التمييز كما جاء على لسانهن وفي محاضر السلطات الأمنية".

    من ناحيتها قالت حليمة بناوي عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في المغرب في تصريحات خاصة إلى" سبوتنيك" إن الأزمة الآن تتخذ طريقها نحو الطرق الجادة في التعامل، خاصة بعد التأكيد من وجود حالات تعرضن للتحرش بالفعل، على الرغم من نفي الأمر في البداية من جانب بعض الجهات المسؤولة.

    وأكدت أن الفيدرالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشغل والخارجية المغربية من أجل مباشرة كافة التطورات، ومتابعة مسار القضية سواء على الجانب الميداني أو القضائي، وأنها تعمل على توفير الحماية القانونية لهم، وتوفير المناخ المناسب للتحدث، خاصة أن معظم النساء يخشين الحديث عن ما تعرضن له من تحرش خشية الأعباء المجتمعية التي تلاحقهن مع أسرهن.

    وقالت إن الملف يتم متابعته الآن من قبل وزارة الخارجية المغربية، كونها المعنية بتوفير الحماية الدبلوماسية لهن في إسبانيا، وأن هناك اجتماعات أخرى مرتقبة مع ممثلين من الجمعيات والروابط الحقوقية في إسبانيا المعنية بالقضية، وذلك من أجل الدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم، وكذلك توفير المناخ الآمن للعاملات بتوت الأرض.

    وفي نهاية الشهر الماضي مايو/أيار 2018، أمر المدعي العام الإسباني، بفتح تحقيق رسمي بشأن قضية الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهم في حقول الفراولة.

    وكانت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية في المغرب طالبت الحكومة بضرورة التدخل وحماية العاملات الزراعيات المغربيات بالحقول الإسبانية.

    وقالت الهيئة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الهيئة، والتي تضم "فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء" سبق وعبرت عن انشغالها فيما يتعلق بالعاملات المغربيات في الحقول الإسبانية، مشيرة إلى ما عرضته وسائل إعلام إسبانية خاصة.

    وذكرت الهيئة أنها راسلت، في 24 مايو/أيار الماضي، كلا من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشؤون الهجرة، وطالبت "بالتدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قسوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة، وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية".

    انظر أيضا:

    مدير مهرجان وجدة يكشف تفاصيله برعاية ملك المغرب
    انطلاق مهرجان "موازين" الموسيقي في المغرب وسط دعوات لمقاطعته
    المغرب تعلق على "التنظيم الثلاثي" لمونديال 2030
    رئيس حكومة المغرب يغرد بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرتغال
    أزمة في مباراة المغرب والبرتغال بسبب إسرائيل (فيديو)
    بعد هدف المغرب... لقب جديد يضاف لدولاب أرقام رونالدو القياسية
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان المغربي, التحرش, أخبار, إسبانيا, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيرة النوايا الحسنة و الممثلة أنجلينا جولي في مدينة الموصل العراقية
    أجمل الصور التي التقطت خلال أسبوع
    سفارة الإكوادور - جوليان أسانج
    حان وقت المغادرة
    من أين أنت، أيها المشجع؟ كأس العالم 2018
    من أين أنت، أيها المشجع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك