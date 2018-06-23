اليمن: مقتل 5 مدنيين وإصابة اثنين بغارات للتحالف على صعدة

قتل 5 يمنيين وأصيب اثنان آخران، بغارات لطيران التحالف بقيادة السعودية، على محافظة صعدة، الحدودية مع السعودية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الإمارات: نشارك في قوات التحالف وفقا لطلب اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر في الإدارة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن "طيران التحالف استهدف، اليوم السبت، بأربع غارات منزلين في منطقة لية بمديرية الظاهر، أسفرت عن مقتل 5 بينهم امرأة وطفل".

وأضاف المصدر أن "الغارات ألحقت دمارا بالمنزلين"، لافتا إلى أن "استهداف طيران التحالف بغارتين سيارة في منطقة غمار بمديرية رازح، أدت إلى إصابة رجل وامرأة".

وتابع المصدر أن "التحالف نفذ غارتين جويتين على منطقة شعبان في ذات المديرية، خلفتا أضرارا مادية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا، منذ 26 آذار/مارس 2015، دعماً للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سعيه لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد تقع تحت سيطرة الحوثيين.

ويتهم التحالف العربي أنصار الله" بتحويل صعدة إلى منصة إطلاق للصواريخ الباليستية، التي يستهدفون بها مواقع عسكرية ومدنية في اليمن، وداخل الأراضي السعودية.