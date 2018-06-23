الدفاع الروسية: مسلحو "النصرة" يهاجمون مواقع للجيش السوري جنوبي البلاد

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من ألف مسلح من "جبهة النصرة" هاجموا مساء أمس الجمعة مواقع للجيش السوري في منطقة "خفض التصعيد" جنوبي سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وأكدت مركز المصالحة الروسي في بيان، اليوم السبت، 23 يونيو/حزيران، هجوم أكثر من ألف مسلح من "جبهة النصرة" الإرهابي على مواقع للجيش السوري في مناطق خفض التصعيد الجنوبية، مما أدى إلى مقتل خمس جنود سوريين وإصابة 19 آخرين.

© Sputnik . Ali Hashem مسلحو "النصرة" يوسعون "إمارتهم" في إدلب

وقال البيان: "هاجم أكثر من ألف مسلح من جماعة جبهة النصرة في ليلة 23 حزيران/يونيو، مواقع الفرقة 9 التابعة للجيش العربي السوري في محيط منطقتي داما ودير داما في الشمال الشرقي في منطقة خفض التصعيد الجنوبية . حاليا، يدافع الجنود السوريون عن هذه المناطق، وبلغت خسائر القوات الحكومية 5 قتلى و 19 جريحا. بالإضافة إلى ذلك قصف الإرهابيين سكان هذه المناطق".

وأضاف: أن "هناك تضرر لبعض المدنيين جراء القذائف التي أطلقها المسلحون على قرى في ريف السويداء".