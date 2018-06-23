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17:33 23 يونيو/ حزيران 2018
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    انتخابات تونس

    تعرف على خطة "النهضة" للفوز برئاسة بلديات تونس

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
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    كشف المتحدث باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري عن خطة الحزب الإسلامي للفوز برئاسة غالبية بلديات تونس.

    فقد انتخبت مساء أمس الجمعة 22 يونيو/ حزيران، رئيسة قائمة حركة النهضة ألفة القديدي، رئيسة لبلدية غمراسن من ولاية تطاوين، وأول امرأة ترأس مجلسا بلديا بهذه الجهة عموما، وفي هذه البلدية تحديدا.

    من جانبه، قال المتحدث باسم حركة النهضة، عماد الخميري إن الحركة تنافس بقوة في انتخابات تشكيل المجالس البلدية، موضحا أن فوز القديدي متوقع أن يتبعه فوز سعاد عبد الرحيم بمشيخة بلدية تونس "العاصمة" خلال الأيام المقبلة.

    وأضاف الخميري في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن الحركة قامت بوضع خطة لضمان نجاح عمل المحليات بما يحقق أقصى استفادة للمواطن التونسي، لافتا إلى أن الحركة دعت مرشحيها الذين فازوا في الانتخابات البلدية إلى التحاور مع الفائزين من ممثلي كافة الأحزاب والقوى السياسية، والتعاون من أجل تكوين مجالس بلدية ناجحة تفيد المواطن التونسي وتسهر على خدمته.

    وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في 13 يونيو/حزيران الجاري، فوز القوائم المستقلة المشاركة فى الانتخابات بـ 2373 مقعدا، في المقابل حصلت حركة النهضة على 2139 مقعد، وتلاها حزب الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، "نداء تونس" بـ 1600 مقعدا، كما حصل "التيار الديمقراطي" على 205 مقعد، في مقابل 124 مقعد لحزب "مشروع تونس"، و93 لـ "آفاق تونس".

    وقال المتحدث باسم النهضة إنه  حتى الآن لا يوجد حصر بعد البلديات التي فازت "النهضة" برئاستها، ولكن من المقرر أن تنتهي جميع البلديات من انتخاب مجلسها في غضون 10 أيام من اليوم السبت 23 يونيو/حزيران، لافتا إلى أن بلدية تونس لم تعقد حتى الآن، ولم تجرى بها الانتخابات.

    وكشف الخميري، أن حركة النهضة لها  برنامج مدقق بشأن البلديات، نشرته للناخبين قبل الانتخابات، يقوم على 4 محاور رئيسية، أبرزها جمالية المدينة، لأن العمل البلدي هو عمل يومي مباشر للمواطن، أي أنه منذ الخروج من المنزل يجب أن ترافقه البلدية طوال اليوم، بدءا من النظافة والتنوير، وتشجير الطرقات، وأن تكون الحوكمة مفتوحة، ومشاركة الشباب والساكنين في كل بلدية في اختيار أولويات وإشكاليات المنطقة، وتركيز السلطة المحلية اللامركزية، والسماح للمواطنين بالمشاركة في السلطة المحلية، فضلا عن التنسيق مع السلطة المركزية وسلطة الإشراف، لتهيئة المدارس، ومراكز الصحة.

    وكانت تونس قد شهدت في 6 مايو/ أيار الماضي، أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، شارك فيها 36.6% ممن لهم حق التصويت.

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    الكلمات الدلالية:
    المجالس البلدية, استقرار تونس, أخبار العالم, أخبار تونس, أخبار العالم العربي, انتخابات, حركة نداء تونس, حركة النهضة, تونس
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