لقاء بين حيدر العبادى ومقتدى الصدر فى النجف

وعقد اللقاء بين العبادي والصدر في النجف، حسب السومرية نيوز.

© Sputnik . Michail Alaeddin العراق يعيد مدفع "الرعد" للحياة

وكان العبادي قد وصل إلى النجف في وقت سابق من اليوم السبت.

والقى كلمة له خلال المهرجان التأبيني لمناسبة أربعينية القيادي بالحشد الشعبي كريم الخاقاني، قال فيها، إن تحدي الانتخابات ليس أكبر من تحدي "داعش".

وأكد العبادي أنه لن يكون جزءا من عملية "تزوير" الانتخابات أو من حكومة محاصصة وضعيفة.

وقرر مجلس النواب العراقي استئناف جلسته التي عقدها مساء أمس الجمعة 22 يونيو/ حزيران يوم غد الأحد، وقالت مصادر داخل البرلمان إن الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة مقترح قانون "تمديد عمر البرلمان".

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، أكد خلال جلسة أمس الجمعة، أن عقدها جاء لتمديد عمر مجلس النواب "دون أن يترتب على الدولة أي أعباء مالية وموازاة لعمر السلطة التنفيذية".

وأقرت المحكمة الاتحادية، مؤخرا، بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، وتنتهي الدورة النيابية الرابعة والأخيرة للبرلمان الحالي في الأول من يوليو/ تموز القادم.