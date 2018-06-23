مقتل مدني وإصابة 3 في قصف لـ"جبهة النصرة" في محافظة درعا جنوب سوريا

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد "استشهد مدني وأصيب ٣ آخرين بجروح نتيجة استهداف إرهابيي النصرة بالقذائف محيط منطقة البانوراما في مدينة درعا".
كما استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي صباح اليوم بقذائف الهاون قرية حران في ريف السويداء الغربي.
وذكرت الوكالة الرسمية، أن "3 قذائف هاون عيار 120 مم مصدرها الإرهابيون في بصر الحرير ومحيطها بريف درعا الشرقي سقطت في قرية حران بالريف الغربي ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بمنزلين دون وقوع إصابات بين المدنيين".
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