مقتل مدني وإصابة 3 في قصف لـ"جبهة النصرة" في محافظة درعا جنوب سوريا

قتل مدني وأصيب ثلاثة أخرون، اليوم السبت، 23 يونيو/حزيران، في قصف استهدف إحدى المناطق بمحافظة درعا جنوب سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد "استشهد مدني وأصيب ٣ آخرين بجروح نتيجة استهداف إرهابيي النصرة بالقذائف محيط منطقة البانوراما في مدينة درعا".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky الدفاع الروسية: مسلحو "النصرة" يهاجمون مواقع للجيش السوري جنوبي البلاد

وقالت إن "إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة أطلقوا بعد ظهر اليوم قذيفة صاروخية على حي الكاشف ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح ووقوع أضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة".

كما استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي صباح اليوم بقذائف الهاون قرية حران في ريف السويداء الغربي.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن "3 قذائف هاون عيار 120 مم مصدرها الإرهابيون في بصر الحرير ومحيطها بريف درعا الشرقي سقطت في قرية حران بالريف الغربي ما ألحق أضرارا مادية كبيرة بمنزلين دون وقوع إصابات بين المدنيين".