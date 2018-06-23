استسلام ثلاثة من عناصر القاعدة للجيش جنوبي الجزائر

استسلم ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" لقوات الجيش الجزائري في منطقة تمنراست جنوبي البلاد قرب الحدود مع شمال مالي.

الجزائر — سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن "ثلاثة إرهابيين… جميعهم التحقوا بالجماعات الإرهابية بين عامي 2014 و2015، سلموا أنفسهم اليوم السبت للجيش في تمنراست".

وذكر البيان أن " الإرهابيين الثلاثة سلموا للجيش ثلاث قطع أسلحة من نوع كلاشينكوف، وكميات من الذخيرة كانت بحوزتهم" ، وأضاف أن "مجموع الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للجيش في منطقة تمنراست بلغ 11 إرهابيا منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ويوم الأربعاء الماضي، سلم سبعة إرهابيين أنفسهم دفعة واحدة لقوات الجيش، واعتبر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن "هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى عزم وإصرار قوات الجيش في الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية".

وكان قائد أركان قوات الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قد وجه نداء للإرهابيين الذين ما زالوا ينشطون في صفوف الجماعات الإرهابية لتسليم أنفسهم أو مواجهة مصير القتل على يد قوات الجيش.

وخلال شهر أيار/مايو الماضي، سلم 17 إرهابيا أنفسهم للجيش، أغلبهم في منطقة الجنوب، فيما تم القضاء على إرهابيين اثنين و العثور على جثة إرهابي داخل أحد المخابئ، وإلقاء القبض على أربعة إرهابيين، و توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.