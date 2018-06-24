تسجيل
12:21 24 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    النساء الكرديات في القوات الديموقراطية السورية المشاركة في تحرير الرقة، سوريا 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

    قوات سوريا الديمقراطية تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال في الرقة تحسبا لعمليات إرهابية

    © AFP 2018 / Bulent Kilic
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1 0 0

    أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة الطوارئ وحظر التجوال وفي مدينة الرقة تحسبا لهجمات إرهابية متوقعة من مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

    القوات السوية الديمقراطية تقصف الرقة، أغسطس 15، 2017
    © REUTERS / Zohra Bensemra/File Photo
    العفو الدولية: التحالف الدولي بقيادة أمريكا يشن "حرب إبادة" في الرقة السورية
    القاهرة- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، اليوم الأحد، "عملا بضرورات الأمن والمصلحة العامة، فإن القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لساحة للرقة، تعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال في أرجاء مدينة الرقة ابتداء من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد، ولغاية الخامسة من صباح بعد غد الثلاثاء".

    وطالبت القيادة بالتزام الجميع بمضمون البيان إلى حين إقصاء الخطر والقضاء على الإرهابين وإفشال مخططهم المسيس.

    وأوضح البيان "تمكن الجهاز الاستخباراتي العامل ضمن المنظومة الأمنية لقواتنا، من الحصول على معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح مرتزقة داعش، وممولة من بعض الأجندة إلى مدينة الرقة بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام".

    وأضاف البيان "انتشرت قواتنا في أرجاء المدينة بالإضافة لمداخلها ومخارجها، لصد أي هجمات إرهابية متوقعة وكتدبيرات احترازية، لضمان سلامة الأهالي وحماية المدينة، بالإضافة لعمليات تفتيش وتقصي ستقوم بها قواتنا يشارك فيها شخصيات مرموقة من المجلس المدني للحصول على معلومات أكثر دقة وتجنبا للخطأ".

    وتخوض قوات سوريا الديمقراطية في الوقت الحالي معارك لتحرير جنوبي الحسكة من عناصر "داعش" الإرهابي، بعد إعلانها تحرير منطقة الدشيشة على الحدود العراقية في 17 حزيران/يونيو الجاري.

    وكانت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، أعلنت تحرير مدينة الرقة بالكامل في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أشهر من القتال مع تنظيم "داعش" الذي اتخذ المدينة عاصمة له.

    وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في الأول من أيار/مايو الجاري، استئناف المعركة للسيطرة على آخر جيوب تحت سيطرة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] في شرق البلاد، ذلك بعد أن أوقف التحالف، الذي يضم فصائل من العرب والأكراد، القتال ضد تنظيم داعش بعدما بدأت تركيا هجوما في كانون الثاني/ يناير على منطقة عفرين التي يسيطر عليها التحالف في شمال غرب سوريا.

    كانت "قسد" أعلنت، في أيلول/سبتمبر الماضي، انطلاق عملية "عاصفة الجزيرة" العسكرية، لتحرير الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، موضحة أنها "تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين، وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي".

    انظر أيضا:

    العفو الدولية: التحالف الدولي بقيادة أمريكا يشن "حرب إبادة" في الرقة السورية
    بعد آبار ريف دمشق... تأهيل بئر غاز غربي الرقة بطاقة 250 ألف متر مكعب
    515 جثمانا في مقابر جماعية بمدينة الرقة السورية... ولم يتم التعرف على أغلبها
    مفاجأة من الرقة... الأهالي ينتفضون في وجه أمريكا (فيديو)
    الدفاع الروسية تعرض بالصور حجم الدمار الذي خلفه قصف التحالف الدولي على الرقة السورية
    الأركان الروسية: انتفاضة سورية ضد تشكيلات مدعومة أمريكيا في الرقة
    بوتين يدعو الغرب للتحقيق في الهجمات على المدنيين في الموصل و الرقة
    الكلمات الدلالية:
    قوات سوريا الديمقراطية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    سفيرة النوايا الحسنة و الممثلة أنجلينا جولي في مدينة الموصل العراقية
    أجمل الصور التي التقطت خلال أسبوع
    سفارة الإكوادور - جوليان أسانج
    حان وقت المغادرة
    من أين أنت، أيها المشجع؟ كأس العالم 2018
    من أين أنت، أيها المشجع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك