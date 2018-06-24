انضمام 10 مناطق سكنية تحت سيطرة السلطات السورية طواعية

أعلن المركز الروسي للمصالحة، اليوم الأحد، عن دخول 10 مناطق سكنية من المنطقة الجنوبية لوقف التصعيد في سوريا، طواعية تحت سيطرة السلطات السورية بعد صد هجوم "النصرة".