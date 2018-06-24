ماذا طلب القادة العرب من كوشنر... وهل تطرح "صفقة القرن" لاستفتاء شعبي

أعرب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص للسلام في الشرق الأوسط، عن تفاؤله بإتمام سلام يمكن للفلسطينيين أن يتعايشوا فيه جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين.

وقال كوشنر في حوار مع صحيفة "القدس" الفلسطينية:

أنا حقا آمل ذلك. يخبرني الكثير من الناس أن هذا لا يمكن أن يحدث أبدا لأن هناك الكثير من عدم الثقة والكراهية نتيجة سنوات الصراع ومع ذلك، فأنا متفائل وقد التقيت بالكثير من الناس، كما رأيت الكثير من الأمثلة عن الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يتواصلون مع بعضهم البعض ويحاولون صياغة روابط لمحاولة التغلب على عملية سياسية فاشلة.

© AP Photo / Evan Vucci كوشنر في الشرق الأوسط لإنهاء "صفقة القرن"

ورفض كوشنر التحدث عن تفاصيل الصفقة، مشددا على إيمانه بأنه من أجل الوصول إلى اتفاق، سيكسب كلا الطرفين أكثر مما يعطيان وسيشعران بالثقة بأن حياة شعبيهما ستكون أفضل حالا بعد عقود من الآن بسبب التنازلات التي يقدمانها.

وقال: سيكون الأمر متروكا للقيادة والشعب من كلا الطرفين لتحديد ما هو مقبول كحل وسط مقابل مكاسب كبيرة.

وحين سألته الصحيفة، عما إذا كان يقصد عرض الخطة للشعب للتصويت عليها، قال: لم أقل ذلك، ولكن هذا أمر يجب على القيادة من كلا الطرفين أن تفكر بفعله. ربما تكون هذه طريقة ليواجهوا أقل مخاطر سياسية فيما يتعلق بالمصادقة على الحل، لكن ذلك الأمر لا يزال بضع خطوات أمامنا مما نحن عليه الآن.

وأشار كوشنر إلى أنه فهم من خلال لقاء القادة العرب، أن احتمالات السلام ممكنة للغاية. ويدركون الفائدة التي ستعود على المنطقة إذا تم تحقيق السلام.

وأضاف: لقد أوضحوا أنهم يريدون رؤية دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. إنهم يريدون اتفاقا يمكن الشعب الفلسطيني أن يعيش بسلام، وأن تتاح له نفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها مواطنو بلدانهم. إنهم يريدون أن يروا صفقة تحترم كرامة الفلسطينيين وتضع حلا واقعيا للقضايا التي تمت مناقشتها منذ عقود. جميعهم يصرون على أن المسجد الأقصى يجب أن يبقى مفتوحا لجميع المسلمين الذين يرغبون في الصلاة.