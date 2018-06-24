السعودية رخصت لمدارس تعليم قيادة سيارات للنساء في 5 مدن

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أن إدارة المرور في المملكة رخصت لست مدارس تعليم قيادة سيارات للنساء في 5 مدن سعودية، وخصصت مراكز في 22 مدينة سعودية لاستبدال الرخص الدولية للسعوديات والأجنبيات، لافتاً إلى أن الطلب "كبير جداً" على استصدار الرخص.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الداخلية منصور التركي، "الحقيقة أن الطلب كبير من النساء (على استصدار الرخص)، ونعمل على تلبية هذه الطلبات، دون أن نخل بالمستوى، الذي نسعى إلى تحقيقه بما يخص سلامة المرور بالمملكة".

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA أول فنانة خليجية تقود السيارة في شوراع السعودية (فيديو)

وأكد التركي، أنه لن تمنح النساء في السعودية مواقف سيارات خاصة بهن، لأنه لا يوجد في قانون المرور ما يسمح بذلك.

ودخل قرار السماح للنساء الحاصلات على رخص سياقة بقيادة المركبات الخفيفة، منذ فجر اليوم الأحد، حيث استقلت مواطنات سعوديات سياراتهم وقدنهن في شوارع البلاد، دون خوف كما كان في الماضي.

وأظهرت مقاطع مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، نساء سعوديات خلف مقود السيارات في شوارع المملكة، وحتى على جسر الملك فهد، الذي يوصل بين السعودية والبحرين.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر، في 26أيلول/سبتمبر الماضي، أمراً سامياً، أعطى من خلاله الحق للنساء باستصدار رخص قيادة، لأول مرة في تاريخ المملكة المحافظة.