"أنصار الله" تعلن استهداف وزارة الدفاع السعودية بصواريخ باليستية... والمملكة: أسقطناها (فيديو)

ونقلت قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي فوق الرياض".
في حين قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "القوة الصاروخية تعلن قصف مركز معلومات وزارة الدفاع وأهدافا ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".
#فيديو | الدفاعات السعودية تدمر صاروخاً باليستياً حوثياً في سماء #الرياض#عكاظ #عاجل@okaz_brk https://t.co/VD55AtKbWM pic.twitter.com/KYQk5zSWu2— عكاظ عاجل (@okaz_brk) June 24, 2018
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