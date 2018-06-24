"أنصار الله" تعلن استهداف وزارة الدفاع السعودية بصواريخ باليستية... والمملكة: أسقطناها (فيديو)

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية مساء اليوم الأحد اعتراض صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله فوق سماء الرياض، فيما أعلنت القوة الصاروخية التابعة للحوثيين استهداف مركز معلومات وزارة الدفاع السعودية، وأهدف ملكية أخرى بدفعة صواريخ باليسيتة.

ونقلت قناة "الإخبارية السعودية"، اليوم الأحد أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي فوق الرياض".

في حين قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "القوة الصاروخية تعلن قصف مركز معلومات وزارة الدفاع وأهدافا ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".