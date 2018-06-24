أردوغان قبل إعلان النتيجة الرسمية: أنا الرئيس

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أسطنبول، مساء الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري: "أريد أن أشير إلى أن الشعب كلفني برئاسة البلد بحسب النتائج غير الرسمية"، مضيفا أن "عملية التصويت في انتخابات الرئاسة والبرلمان تمت بشكل حر… الشعب منحني السلطة التنفيذية والتشريعية".
وقال: "دعم الشعب لنا سيمكننا من مواصلة مكافحة الإرهاب".
وأضاف في كلمته المقتضبة في اسطنبول: "شعبنا منحنا وظيفة الرئاسة والمناصب التنفيذية".
وأكد أردوغان، أنه لن يكون هناك تراجع عن المكان الذي جلب فيه هو وحزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الاقتصاد التركي.
وأضاف: "أتمنى ألا يحاول أحد أن يلقي بظلاله على النتائج ويضر بالديمقراطية لكي يخفي فشله هو".
وكان وكالة أنباء الأناضول ذكرت في وقت سابق أن أردوغان حصل على 52.8% من الأصوات، مع فرز 95.1% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)