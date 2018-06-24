أردوغان قبل إعلان النتيجة الرسمية: أنا الرئيس

أعلن الرئيس التركي فوزه وتحالفه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الجارية بحسب النتائج غير الرسمية، مؤكدا أن التصويت جرى بشكل حر.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أسطنبول، مساء الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري: "أريد أن أشير إلى أن الشعب كلفني برئاسة البلد بحسب النتائج غير الرسمية"، مضيفا أن "عملية التصويت في انتخابات الرئاسة والبرلمان تمت بشكل حر… الشعب منحني السلطة التنفيذية والتشريعية".

© AFP 2018 / BULENT KILIC أردوغان يحصل على 53.21 من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 في المئة

كما أكد أردوغان أن الشعب التركي لم ينتخب رئيسا فقط بل أيد نظام الحكم الجديد.

وقال: "دعم الشعب لنا سيمكننا من مواصلة مكافحة الإرهاب".

وأضاف في كلمته المقتضبة في اسطنبول: "شعبنا منحنا وظيفة الرئاسة والمناصب التنفيذية".

وأكد أردوغان، أنه لن يكون هناك تراجع عن المكان الذي جلب فيه هو وحزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الاقتصاد التركي.

وأضاف: "أتمنى ألا يحاول أحد أن يلقي بظلاله على النتائج ويضر بالديمقراطية لكي يخفي فشله هو".

وكان وكالة أنباء الأناضول ذكرت في وقت سابق أن أردوغان حصل على 52.8% من الأصوات، مع فرز 95.1% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.