الجيش السوري يحرر تسع قرى في ريف درعا بدعم من سلاح الجو الروسي

ونقل موقع "مراسلون" السوري عن مصادر ميدانية تأكيد سيطرة وحدات الجيش السوري استعادت اليوم بلدتين إضافتين في منطقة اللجاة في ريف درعا الشرقي، بعد أن كانت قد سيطرت في خلال الـ 48 ساعة الماضية على قرى وبلدات "دير داما (المياس) والبستان و سياح شرقي و الشومرية و برغوشة و المدورة و العلالي" والواقعة في الجزء الشرقي من منطقة اللجاة بريف درعا.
وكان مصدر ميداني كشف لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن العديد من الفصائل التي يقاتلها الجيش السوري في ريف درعا الشرقي تطالب بالاستسلام لشروط الجيش والقاء السلاح والدخول في التسوية، وسط اقتتال الجماعات المسلحة فيما بينها واتهامات متبادلة بالخيانة، حيث وردت أنباء عن طلب قرى الاصلحة والكرك الشرقي المصالحة والدخول في التسوية، بعد محاصرة وحدات الجيش لهذه البلدات.
وشن سلاح الجو اليوم غارات جوية مكثفة على مواقع المسلحين في بلدات بصر الحرير و مليحة الشرقية والغربية والصورة والكرك والرخم والمناطق المحيطة، وسط معلومات عن مشاركة الطيران الروسي في تنفيذه لبعض من هذه الضربات الجوية.
بالخريطة: تسعة قرى في ريف درعا الشرقي تحت سيطرة الجيش السوري— موقع مراسلون (@Muraselon_ar) June 24, 2018
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