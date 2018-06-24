التحالف العربي يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وتسعة وثلاثين بتوقيت مكة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين بالستيين من "قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية وتحديدا مدينة صعدة"، باتجاه أراضي المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أوضح المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة الرياض، وأطلقا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخين وتدميرهما، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخين على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية، في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216) و(2231)، بهدف تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المالكي على أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني.

يذكر أن جماعة "أنصار الله"، أعلنت أنها بهذا الهجوم الصاروخي كانت تستهدف مقر وزارة الدفاع السعودية وبعض الأهداف الملكية الأخرى.