اليمن... الإعلان عن صفقة بين الجيش و"أنصار الله"

نجحت صفقة تبادل أسرى بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في الإفراج عن 114 محتجزاً، في محافظة الضالع وسط اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH الجيش اليمني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل ما جرى في معارك الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وأفاد مصدر في لجنة الوساطة، التي قادها الشيخ مراد غالب المريسي القيادي في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس بالضالع، "بأن صفقة تبادل أسرى تمت مساء اليوم الأحد 24 يونيو/ حزيران، تضمنت إفراج الجيش اليمني عن 74 أسيراً من الحوثيين، مقابل قيام الحوثيين بالإفراج عن 40 أسيراً من قوات ألوية العمالقة في الساحل الغربي".

مشيراً إلى "أن عملية التبادل أجريت في منطقة مريس شمال محافظة الضالع، بحضور ممثلي الطرفين".

يذكر أن الجيش اليمني ومسلحي أنصار الله تبادلوا أواخر أيار/مايو الفائت، 14 أسيراً في منطقة مريس بمحافظة الضالع.