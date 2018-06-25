العثور على مخبأ يحتوي "مفاجآت" في حمص (فيديو)

عثر في محافظة حمص على مخبأ أسلحة للإرهابيين، ونشر فيديو على الإنترنت لهذه الأسلحة.

اكتشف ضباط الشرطة العسكرية الروسية مخبأ ضخما لأسلحة لمقاتلين من التشكيلات المسلحة في الجزء الشمالي من محافظة حمص السورية. وبحسب المصدر نيوز، فإنه تم التقاط فيديو لهذا المخبأ.

ووفقا للتقرير العسكري، قام مختصون روس بالبحث في منطقة الرستن. وعثروا على مخبأ للمسلحين يحتوي على "مفاجآت" خلال تمشيط المنطقة.

ويحتوي المخبأ الذي عثر عليه على عدد كبير من الأسلحة والذخيرة. وتم العثور على قذائف المدفعية وقذائف الهاون والأجهزة المتفجرة. وكانت هذه الأسلحة للإرهابيين الذين سيطروا على المنطقة قبل أن يتم نقلهم إلى شمال سوريا في إطار اتفاقية السلام.