مركز المصالحة: "النصرة" تهاجم بلدات في منطقة خفض التصعيد الجنوبية بعد انتقالها إلى جانب الحكومة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الاثنين 25 حزيران/يونيو، أن القوات الحكومية وتشكيلات "الجيش السوري الحر"، بدعم من القوات الجوية الروسية، صدت هجوما لمسلحي "جبهة النصرة" على مناطق خفض التصعيد الجنوبية.

وجاء في بيان المركز : "خلال الـ24 ساعة الماضية، هاجم مسلحو "جبهة النصرة" البلدات، التي انتقلت إلى جانب الحكومة الشرعية بشكل طوعي، في منطقة خفض التصعيد الجنوبية. وتم التصدي لهجوم الإرهابيين من قبل القوات الحكومية وتشكيلات "الجيش السوري الحر"، بدعم من القوات الجوية الروسية".

© Sputnik . مركز المصالحة الروسي يتابع جهوده الإنسانية في مختلف المناطق السورية

وأفاد البيان أن الإرهابيين خسروا 3 مركبات مدرعة و14 شاحنة صغيرة، مجهزة بالرشاشات الثقيلة، كما قتل 70 شخصا. ولم يسفر الهجوم عن خسائر في الجيش السوري.

وكانت 12 بلدة قد انتقلت إلى جانب الحكومة السورية.

ونظم المركز الروسي عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق. ومن المقرر إرسال 3 قوافل إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى البلدات المحررة ــ البستان وجاسم والطيبة.