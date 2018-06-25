العشرات يعتصمون أمام مقر الأونروا في غزة

اعتصم العشرات من أهالي قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين 25 حزيران/يونيو، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنديدا بالتقليصات التي ستقدم عليها الوكالة نظرا للعجز المالي ونقص الدعم المقدم من الدول المناحة.

رام الله — سبوتنيك. ويأتي الاعتصام بالتزامن مع انطلاق اجتماع المناحين اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Faleh Faleh مسيرة في رام الله لرفع العقوبات عن غزة

وعبر المعتصمون عن تنديدهم بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية تقليصها الدعم المقدم من قبلها للأونروا لما لذلك من أثر سلبي على المؤسسات التابعة لها في قطاع غزة، التي تقدم خدمات صحية وتعليمية للآف اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب المتظاهرون المفوضية الأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ قطاع غزة وتوفير الدعم المالي للأونروا التي تساهم توفير الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إذ أن تعطل عملها سينعكس سلبا على حياة سكان قطاع غزة.

في السياق ذاته، قال رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة "الأونروا" أمير المسحال، لوكالة "سبوتنيك": "تمر الأونروا في ظرف استثنائي حالك مع تناقص الدعم المقدم لها من الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت بتقليص الدعم في استهداف واضح للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين حيث تقدم لهم الانوروا جزءا من مستلزماتهم ومتطلباتهم التعليمية والصحية وغيرها ما يساهم بنسبة ضئلية في التخفيف عنهم".

وأضاف المسحال: "إذا بقي الوضع على ما هو عليه فإن العام المقبل سيحمل مزيدا من الإخطار على صعيد اللاجئين مع استمرار العجز الذي وصل لأكثر من 250 مليون دولار أمريكي ستدفع إلى تقليص العمل وإغلاق المراكز الصحية والتعليمية ما يستدعي من المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ الأونروا وحماية اللاجئين وحقوقهم".