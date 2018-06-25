المسماري يكشف تخلى المؤسسات الليبية عن الجيش

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري إن "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة".

وأعلن المسماري خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين 25 يونيو/حزيران سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، حسب بوابة الوسط الليبي.

وأكد المسماري أن القرار اتخذ "بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي".

عاجل: المسماري يتهم صنع الله بدفع مرتبات الإرهابيين الذين هاجموا الموانىء النفطية ويستنكر تجاهل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تصحيات الجيش ومواجهته للهجمات على الموانىء النفطية — Libya 24 — ليبيا 24 (@libya24tv) June 25, 2018

وأوضح أنه بعد "تحرير النفط عام 2016 توقعنا أن تقوم كل مؤسسات ليبيا وكل القطاعات وكل المكونات السياسية والاقتصادية بدعم القوات المسلحة من أجل إكمال عملية التأمين والمحافظة على المؤسسات النفطية لكننا لم نحصل على أي دعم أو مساندة".

عاجل: المسماري يؤكد أن قرار تسليم الموانىء النفطية للمؤسسة الوطنية للتفط في شرق البلاد أتخذ بعد مراجعة تقارير اقتصادية وسياسية وتقارير شركات وسجلات علاج الارهابيين وبالتشاور مع قيادة الجيش — Libya 24 — ليبيا 24 (@libya24tv) June 25, 2018

وكشف المسماري عن عدم تقاضي الجيش الليبي لأية أموال من المؤسسة الوطنية للنفط "مئات الملايين تصرف على تأمين الهلال النفطي وفي كل مرة نفقد رجالا وآليات وقدرات ولم نستلم من المؤسسة الوطنية للنفط درهما واحدا ولم تخصص دينارا للجيش الذي يتمكن دائما من التحرير والتطهير والتمكين".

المسماري يعلن منع التعامل مع أي جهة بخلاف مؤسسة النفط ببنغازيhttps://t.co/NJAVvOZfmS https://t.co/NJAVvOZfmS — Libya 24 — ليبيا 24 (@libya24tv) June 25, 2018

وأشار المسماري إلى أن "المرتزقة الذين هاجموا الهلال النفطي يتقاضون مرتباتهم من النفط الليبي".

وأضاف المسماري أن كثير من المشاكل في القطاع النفطي "ستحل منها القضاء على الفساد".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي التصدي لخمس محاولات للهجوم على الهلال النفطي"، و"خسارة الجيش الليبي لـ200 من جنوده خلال عمليات التصدي".

وكان مدير المكتب الإعلامي ورئيس شعبة الإعلامي الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، قال الجمعة 22 يونيو/حزيران الجاري، إن القائد العام للجيش الليبي وجه تعليماته لآمر غرفة عمليات تحرير منطقة الهلال النفطي العميد أحمد سالم، بشأن إعادة تفعيل عمل الشرطة العسكرية بالموانئ والحقول النفطية.

الشارع السياسى | الجيش الليبي: واجهنا 5 محاولات للهجوم على الهلال النفطي https://t.co/Pq0gLfqv3y pic.twitter.com/lHmeKJNsJF — ngat abdelrhman (@ngatabdelrhman) June 25, 2018

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط خلال بيان صحفي في وقت سابق حالة الطوارئ ووقف عمليات شحن النفط الخام من مينائي رأس لانوف والسدرة، بعد قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، بمهاجمة الموانىء، مما أدى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظفين كتدبير وقائي.

ويشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن عمليات الإغلاق التي قادها "الجضران" في الماضي كلفت الدولة الليبية عشرات المليارات من الدولارات.