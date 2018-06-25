كمين بعبوة ناسفة لتنظيم القاعدة يجرح تسعة جنود يمنيين

أصيب 9 جنود يمنيين، اليوم الإثنين، بكمين نصبته عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر محلي في محافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" "أن عناصر القاعدة فجروا، اليوم الإثنين 25 يونيو/ حزيران، عبوة ناسفة أثناء مرور دورية تابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات، على طريق في خبر المراقشة بمديرية أحور شرق محافظة أبين".

وأضاف بأن "الكمين أسفر عن إصابة 9 عسكريين كانوا على متن الدورية، بينهم قائدها علي عبد الله أحمد حيدره".

مشيراً إلى "وصول تعزيزات من قوات التدخل السريع إلى موقع الكمين، نفذت حملة لتمشيط جبال ووديان خبر المراقشة لتعقب المنفذين".

وكانت قوات من الحزام الأمني مدعومة من قوات التحالف نفذت عملية عسكرية في 10 أيار/مايو الفائت، لتعقب عناصر القاعدة في خبر المراقشة ومداهمة أوكارها، وتمكنت خلالها من إحكام سيطرتها على منطقة هريم ووادي عذب القريبة من منطقة خبر المراقشة، ونصبت نقاط تفتيش فيها.