الجيش السوري يستعيد الجزء الأكبر من منطقة اللجاة وقريتين في ريف درعا

دمشق — سبوتنيك. وقال القائد العسكري: "لم يتبق أمام الجيش سوى قرية ليسيطر على كامل منطقة اللجاة".

© AFP 2018 / MOHAMMAD AL-HUSSEIN الجيش السوري يحرر تسع قرى في ريف درعا بدعم من سلاح الجو الروسي

وأضاف القائد العسكري أن "الجيش السوري سيطر على قرى وبلدات والتلال البازلتية لمنطقة اللجاة وبقي أمامه حوالي كيلومترين ليسيطر على كامل المنطقة".وتحدث القائد العسكري عن "معارك عنيفة خاضها الجيش السوري مع مسلحي جبهة النصرة المنتشرة في المنطقة والفصائل المسلحة المتحالفة معها انتهت بمقتل أعداد كبيرة منهم وتدمير آلياتهم ".وبدأ الجيش السوري حملته العسكرية لاستعادة المنطقة الجنوبية للبلاد منذ حوالي أسبوعين تمكن خلالها من تحقيق تقدم في المنطقة وسط انهيارات في صفوف المسلحين، حيث استسلم منهم حوالي 900 مسلح من ألوية العمري التي تعد فصيلا مهما في جبهة درعا.