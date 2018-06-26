"أجيليتي" الكويتية وهيئة قناة السويس توقعان اتفاق تعاون

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن شركة "أجيليتي" تقوم بتطوير محور لوجيستي، في ظل التوسعات الحالية لميناء شرق بور سعيد.
وسيعمل هذا التطوير على تعزيز استيراد وتخزين المواد الخام، وتصدير وتوزيع البضائع الوسطية والنهائية، من خلال محور القناة.
ولفت البيان إلى أن الشركة الكويتية "ستعمل على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية".
وتدير شركة "أجيليتي — مصر" نحو 43 ألف متر مربع من المستودعات، و30 ألف متر مربع من المساحات التخزينية المفتوحة.
كما تدير الشركة الكويتية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، أكثر من 60 ألف موضع تخزين ومناولة المواد، من خلال 67 منصة للتحميل.
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