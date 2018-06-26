"أجيليتي" الكويتية وهيئة قناة السويس توقعان اتفاق تعاون

وقع رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الفريق مهاب مميش، والرئيس التنفيذي لشركة "أجيليتي" الكويتية طارق السلطان، في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لوجستي في منطقة "شرق بور سعيد"، لتعزيز استيراد وتصدير السلع.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن شركة "أجيليتي" تقوم بتطوير محور لوجيستي، في ظل التوسعات الحالية لميناء شرق بور سعيد.

© AP Photo / Amr Nabil قناة السويس المصرية تعلن إيرادات سنوية قياسية

وسيعمل هذا التطوير على تعزيز استيراد وتخزين المواد الخام، وتصدير وتوزيع البضائع الوسطية والنهائية، من خلال محور القناة.

ولفت البيان إلى أن الشركة الكويتية "ستعمل على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية".

وتدير شركة "أجيليتي — مصر" نحو 43 ألف متر مربع من المستودعات، و30 ألف متر مربع من المساحات التخزينية المفتوحة.

كما تدير الشركة الكويتية في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، أكثر من 60 ألف موضع تخزين ومناولة المواد، من خلال 67 منصة للتحميل.