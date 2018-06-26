البشير يعلن فتح الحدود مع جنوب السودان

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، 26 يونيو/حزيران، فتح حدود بلاده البرية مع جارته جنوب السودان، لتسهيل حركة الأفراد والتجارة.

وقال البشير، في كلمته الافتتاحية للبدء في التفاوض المباشر بين حكومة جنوب السودان مع رئيس الحركة الشعبية المعارضة ومجموعة الفصائل المعارضة الأخرى: "أعلن فتح الحدود مع جنوب السودان لحركة الأفراد والتجارة"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER رئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة يتوصلان لاتفاق حول بعض النقاط

وجدد الرئيس السوداني استعداد بلاده لتقديم كل ما من شانه أن يسهم في تحقيق السلام في جنوب السودان، معرباً عن أمله في أن "تحقق هذه الجولة الفريدة اختراقا وخطوات عملية في اتجاه السلام الشامل بجنوب السودان".

وقال إن اللقاء يعد "لقاء تحضيريا لإجراء مفاوضات تقود إلي سلام بالجنوب، مبيناً أنه جرى تشاور حول طرح اتفاق إطاري ليكون الأساس".

وكانت الخارجية السودانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران، أن "رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اتفقا على بعض النقاط من خلال المفاوضات المباشرة في الخرطوم".