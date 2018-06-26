البشير يعلن فتح الحدود مع جنوب السودان

وقال البشير، في كلمته الافتتاحية للبدء في التفاوض المباشر بين حكومة جنوب السودان مع رئيس الحركة الشعبية المعارضة ومجموعة الفصائل المعارضة الأخرى: "أعلن فتح الحدود مع جنوب السودان لحركة الأفراد والتجارة"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال إن اللقاء يعد "لقاء تحضيريا لإجراء مفاوضات تقود إلي سلام بالجنوب، مبيناً أنه جرى تشاور حول طرح اتفاق إطاري ليكون الأساس".
وكانت الخارجية السودانية، أعلنت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران، أن "رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اتفقا على بعض النقاط من خلال المفاوضات المباشرة في الخرطوم".
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