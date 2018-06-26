الرئيس الجزائري يقيل مدير عام الأمن الوطني

الجزائر- سبوتنيك. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن "الرئيس بوتفليقة قرر وفق صلاحياته إنهاء مهام اللواء عبد الغني هامل وتعيين مصطفى لهبيري خلفا له".

© AP Photo / رئيس الحكومة الجزائرية يدعو الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة

وشغل لهبيري في السبعينات نفس المنصب، ويشغل قبل تعيينه الجديد منصب مدير عام جهاز الحماية المدنية، وهو من الشخصيات المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يذكر بيان الرئاسة أسباب الإقالة.

وكان عبد الغني هامل أدلى، صباح اليوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران، بتصريحات مثيرة عن وجود تجاوزات في التحقيقات الأولية في قضية محاولة تهريب 701 كيلو غرام من الكوكايين، بعد الزج باسمه من قبل صحف ومواقع حول تورط سائق الشخصي في علاقات مشبوهة مع بارون المخدرات المتهم بمحاولة تهريب 701 كيلو غرام من الكوكايين إلى الجزائر، عبر ميناء غربي البلاد نهاية شهر مايو/ أيار.