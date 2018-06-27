قطر ليست قلقة بشأن العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي

أعلن المدير التنفيذي ورئيس شركة "قطر غاز" سعد شريده الكعبي، اليوم الأربعاء 27 يونيو/حزيران، أن قطر لا تشعر بالقلق من العقوبات الأمركية ضد قطاع الطاقة الروسي.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الكعبي، لوكالة " سبوتنيك" مجيبا، على سؤال حول عما إذا كانت قطر قلقة على التعاون مع روسيا بشأن العقوبات: " لا لسنا قلقين".

© REUTERS / HANDOUT دول المقاطعة تقرر رفع قضية المجال الجوي السيادي مع قطر إلى محكمة العدل الدولية

وأضاف الكعبي:

لدينا تعاون جيد مع روسيا، نحن نتحدث مع الكثير من الشركات، الروسية وغيرها، ونحن نوسع التعاون مع جميع شركات النفط والغاز في العالم، لكننا لا نتحدث عن ذلك، هذا سري، لكن روسيا بلد مهم جدًا، ونحن نحترم روسيا جدا، ولدينا تعاون جيد.

اتفقت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اليوم الأربعاء، على رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها مع قطر إلى محكمة العدل الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن قضية المجال الجوي السيادي للدول الأربع منظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، لكن تقرر رفعها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.