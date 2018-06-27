تحرك ثلاثي خليجي في البحرين... وهذه أولى تداعياته

أصدرت كل من السعودية والكويت والإمارات، بياناً مشتركاً أكدت فيه قرب الإعلان عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "تواصل السعودية والكويت والإمارات محادثاتها مع المسؤولين في البحرين لتعزيز استقرار الأوضاع المالية فيها وتأكيد التزامهم بالنظر في كافة الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأوضاع المالية في المنامة".

© AP Photo / Evan Vucci مرسوم ملكي جديد في البحرين يستهدف "قيادات سياسية"

وأشاد الوزير البحريني بالمواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، معرباً عن شكره وتقديره لدعمهم مملكة البحرين في المواقف كافة التي أثبت عمق الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك.

في هذا السياق، قالت وكالة "رويترز" إن الدينار البحريني تعافى بقوة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد القرار السعودي الإماراتي الكويتي، مؤكدة أن الدينار البحريني بلغ 0.37798 للدولار اليوم.

وكانت العملة البحرينية انخفضت، أمس الثلاثاء، إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية وباعت الدينار في السوق الآجلة بسبب مخاوف من تنامي الدين العام للبلاد.