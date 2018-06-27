إعلامي فلسطيني يوجه طلبا عاجلا إلى الملك سلمان

وقال ريان، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "يا خادم الحرمين، أنت مؤتمن على أرض الرسالة، والقدس لا تقل قداسة عن الحرمين هي أولى القبلتين، القدس في عقيدة المسلمين وفي أعناقكم". وتابع: "وليس من حق أي مسلم في الدنيا التفريط بها، استحلفكم بالله، اتركوا الفلسطينيين بحالهم يدافعون عن أرضهم فلسطين فيها أمهات ولادة".

يا خادم الحرمين، انت مؤتمن على أرض الرسالة ، والقدس لا تقل قداسة عن الحرمين هي أولى القبلتين،القدس في عقيدة المسلمين وفي اعناقكم ، وليس من حق اي مسلم في الدنيا التفريط بها، استحلفكم بالله، اتركوا الفلسطين بحالهم يدافعون عن ارضهم #فلسطين فيها امهات ولادة #الخليج pic.twitter.com/AASDYnGLnX — جمال ريان (@jamalrayyan) June 26, 2018

وهاجم الإعلامي البارز الأنظمة العربية المشاركة في "صفقة القرن" على رأسها الدول العربية التي زارها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، لوضع الرتوش الأخيرة للصفقة، على حد قوله.