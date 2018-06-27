الرئيس اللبناني: ساعة الحساب مع الفساد حانت

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن ساعة الحساب مع الفساد في بلاده قد حانت، مشددا على أنه لن يتهاون مع تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق مخالفة القواعد الأخلاقية، والقانون، وحقوق الدولة.

القاهرة — سبوتنيك . وقال عون في كلمته أمام الدورة الوزارية للإسكوا، صباح اليوم الأربعاء: "ليكن معلوماً أن ساعة الحساب مع الفساد قد حانت، فلا تهاون مع تحقيق المكاسب غير المشروعة عن طريق مخالفة القواعد الأخلاقية والقوانين والتعدّي على حقوق الدولة".

وأضاف عون: "عزمنا على مواجهة الواقع وصعابه، وقررنا اللجوء إلى التخطيط الفعّال، فوضعنا خارطة طريق تلحظ تجنيد طاقاتنا الوطنية والاستعانة بالخبرات الدولية المشهود لها، ونتوقّع أن تبدأ نتائج هذا العمل بالظهور فور تشكيل الحكومة الجديدة وإنجاز بيانها الوزاري".

وتابع الرئيس اللبناني: "إن الغاية الرئيسية هي تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وتبرز الحاجة ماسّة إلى رفع مستوى المعيشة، وزيادة نسبة العمالة، واستنفار الطاقات الكامنة وغير المستعملة في الاقتصاد الوطني، لخلق الوظائف وتحفيز النموّ".

وعن أزمة اللاجئين التي يواجهها لبنان منذ اندلاع الحرب السورية، قال عون: "فيما لبنان يواجه الظروف الصعبة والاستثنائية، فُرض عليه أن يدفع قسطا كبيرا، يفوق إمكانياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في المأساة الإنسانية التي نجمت عن الحرب السورية واضطراب محيطنا الإقليمي بشكل عام".

وأضاف عون: "نتفهّم البعد الإنساني لمعاناة النازحين، ولكنها مشكلة تفوق قدرة لبنان على تحمّل أعبائها، المالية والاقتصادية والأمنية، ونحن مصممون على إيجاد الحلول الضرورية لها".

وأعرب عون عن أمله في أن يساعد المجتمع العربي والدولي لبنان على حل هذه الأزمة، قائلا "آملين من المجتمعين العربي والدولي مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن".

وكان عون دعا الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى المساعدة على تأمين عودة النازحين تدريجيا إلى المناطق الآمنة في سوريا.

ويستقبل لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، منذ عام 2011، وهو ما يمثل ثلث عدد السكان، مما يحمل البلاد عبئا كبيرا في ظل أوضاعها الاقتصادية الحالية.